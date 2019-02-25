В Украине производят все меньше хлеба, цена которого выросла на 4,5%

В январе 2019 года пшеничный хлеб из муки высшего сорта подорожал на 4,5% по сравнению с декабрьскими ценами. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Эксперты связывают подорожание хлеба с увеличением цен на сырьевые составляющие: муку, сахар, яйца, масложировую продукцию, а также ростом цен на энергоносители и горюче-смазочные материалы. Эксперты отмечают также общую тенденцию к снижению производства хлебобулочных изделий, которая характерна для отрасли в последнее десятилетие.

Аналитики компании Pro-Consulting говорят: “Одной из главных проблем рынка является наличие значительного объема теневого сегмента. Согласно данным официальной статистики, объем производства хлебобулочных изделий ежегодно снижается, хотя сами операторы часто утверждают обратное. Эти обстоятельства вместе с изменением тенденций потребления приводят к ежегодному сокращению емкости рынка в пределах 5-10%”.

Эксперты прогнозируют, что в среднесрочной перспективе рынок ХБИ будет продолжать текущие тенденции. На уменьшение рынка хлеба будет влиять снижение спроса из-за сокращения численности населения и уровня потребления хлеба.