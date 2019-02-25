Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 17 0

В Украине производят все меньше хлеба, цена которого выросла на 4,5%

В Украине производят все меньше хлеба, цена которого выросла на 4,5%

В январе 2019 года пшеничный хлеб из муки высшего сорта подорожал на 4,5% по сравнению с декабрьскими ценами. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Эксперты связывают подорожание хлеба с увеличением цен на сырьевые составляющие: муку, сахар, яйца, масложировую продукцию, а также ростом цен на энергоносители и горюче-смазочные материалы. Эксперты отмечают также общую тенденцию к снижению производства хлебобулочных изделий, которая характерна для отрасли в последнее десятилетие.

Аналитики компании Pro-Consulting говорят: “Одной из главных проблем рынка является наличие значительного объема теневого сегмента. Согласно данным официальной статистики, объем производства хлебобулочных изделий ежегодно снижается, хотя сами операторы часто утверждают обратное. Эти обстоятельства вместе с изменением тенденций потребления приводят к ежегодному сокращению емкости рынка в пределах 5-10%”.

Эксперты прогнозируют, что в среднесрочной перспективе рынок ХБИ будет продолжать текущие тенденции. На уменьшение рынка хлеба будет влиять снижение спроса из-за сокращения численности населения и уровня потребления хлеба.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Аграрный рынок
Смотри также
Весь рынок:Аграрный рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина