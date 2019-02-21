«Новая Почта» начинает работать без выходных

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С 1 марта все отделения «Нова Пошта» в областных и районных центрах, а также курьеры компании будут работать без выходных – 7 дней в неделю.
Об этом сообщает пресс-служба «Новой Почты».
Отделения будут работать в воскресенье с 11:00 до 16:00.
В компании отмечают, что если нужно чтобы посылку или груз доставили на следующий день, лучше приносить отправления раньше. Крайний срок – 16:00.
Сейчас в воскресенье работает только 400 отделений в Киеве и крупных городах (это около 15% сети) – они начали работать по такому графику с октября.
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