С начала года поступления в ликвидируемые банки превысили 365 млн грн

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За январь 2019 г. на счета ликвидируемых банков поступило 345,6 млн грн, из них 261,3 млн грн – от продажи активов этих банков.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
По объемам поступлений от реализации активов по итогам января 2019 года лидировали, в частности:
Из всех поступлений по итогам января 2018 года 68,3 млн грн получено от погашения кредитов; 3,7 млн грн – от погашения ценных бумаг; 12,3 млн грн – от аренды имущества.
Средства, полученные от управления и продажи активов неплатежеспособных банков, направляются на удовлетворение требований кредиторов этих банков.
Сумма акцептованных требований кредиторов по состоянию на 01.02.2019 составляет 265 764,15 млн грн, из них на это время всего погашено кредиторских требований на 34 890,11 млн грн. При этом остаток общего долга перед обеспеченными кредиторами на 01.02.2019 составляет 35 924,3 млн грн: в целом таким кредиторам выплачено 8 399,2 млн грн, из которых 266,2 млн грн – на протяжении января 2019 г.
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