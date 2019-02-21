Авиакомпаниям хотят снизить плату за обслуживание в «Борисполе»

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Мининфраструктуры предлагает переписать плату за аэронавигационное обслуживание для украинских и иностранных авиакомпаний, чтобы завлечь в Украину еще больше перевозчиков. Проект соответствующего приказа чиновники обнародовали на своем сайте 25 февраля.
Документ устанавливает новую формулу расчета ставки аэронавигационных сборов, которая в целом позволит снизить затраты авиакомпаний, пользующихся воздушным пространством Украины. Главное изменение – существенное снижение ставок в районе международного аэропорта «Борисполь». Если предложение будет поддержано Правительством, главный аэрохаб страны станет самым дешевым в этом смысле районом.
Предполагается, что это приведет к увеличению пользователей украинским воздушным пространством и росту количества рейсов, что в конечном итоге не только не снизит бюджетные поступления, но и увеличит их. По расчетам министерства, в 2019 году мера позволит собрать дополнительно свыше 120 млн грн.
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