Правительство снизит цену на газ в 2 или 4 раза, если это не противоречит договоренностям с МВФ — премьер

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Кабинет Министров Украины готов уменьшить цену на газ для населения в 2 или в 4 раза в случае, если это не будет противоречить международным договоренностям Украины с Международным валютным фондом, ЕС и Всемирным банком.
«Возможно ли без последствий для национальной экономики, без экономического коллапса, возможно ли сегодня снизить в два, три или четыре раза цену на газ в стране? Я прошу вас как профессиональных людей обсудить эту тему, и глубоко уверен в том, что, если вы найдете решение, что это возможно, и это будет полностью совпадать с нашими договоренностями с ЕС, Всемирным банком и МВФ, — то я беру на себя обязательство это профессиональное решение, которое будет найдено, реализовать буквально завтра», — сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время Украинского энергетического форума.
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В то же время он подчеркнул, что из-за популистской политики, которую в Украине осуществляли в предыдущие годы, энергетическая отрасль стала непривлекательной, в частности из-за того, что газ для нужд населения необходимо было продавать по заниженным, а не рыночным ценам.
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