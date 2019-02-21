Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 1 0

Правительство снизит цену на газ в 2 или 4 раза, если это не противоречит договоренностям с МВФ — премьер

Правительство снизит цену на газ в 2 или 4 раза, если это не противоречит договоренностям с МВФ — премьер

Кабинет Министров Украины готов уменьшить цену на газ для населения в 2 или в 4 раза в случае, если это не будет противоречить международным договоренностям Украины с Международным валютным фондом, ЕС и Всемирным банком.

«Возможно ли без последствий для национальной экономики, без экономического коллапса, возможно ли сегодня снизить в два, три или четыре раза цену на газ в стране? Я прошу вас как профессиональных людей обсудить эту тему, и глубоко уверен в том, что, если вы найдете решение, что это возможно, и это будет полностью совпадать с нашими договоренностями с ЕС, Всемирным банком и МВФ, — то я беру на себя обязательство это профессиональное решение, которое будет найдено, реализовать буквально завтра», — сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время Украинского энергетического форума.

Читайте также: В ВР взялись за платежки на газ

В то же время он подчеркнул, что из-за популистской политики, которую в Украине осуществляли в предыдущие годы, энергетическая отрасль стала непривлекательной, в частности из-за того, что газ для нужд населения необходимо было продавать по заниженным, а не рыночным ценам.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина