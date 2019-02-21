НБУ в марте проведет аукцион по продаже неразрезанных листов банкнот

Национальный банк 21 марта 2019 года проведет электронный биржевой аукцион по продаже неразрезанных листов банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“Национальный банк Украины объявляет о проведении электронного биржевого аукциона по продаже неразрезанных листов банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 грн”, – говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что электронный аукцион будет проведен 21 марта 2019 года в 11:00 Универсальной товарной биржей “Контрактовый дом УМВБ”.

Аукцион состоится в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.