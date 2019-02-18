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НБУ инициировал 115 исков к поручителям по кредитам рефинансирования на сумму 37 млрд грн

НБУ инициировал 115 исков к поручителям по кредитам рефинансирования на сумму 37 млрд грн

На протяжении 2014-2018 лет Национальный банк Украины инициировал представление 115 судебных исков с целью возврата неплатежеспособными банками задолженности по кредитным договорам за счет активов имущественных и финансовых поручителей. Общая сумма исковых требований составляет 37 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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“Относительно финансовых поручителей было инициировано 10 судебных исков на сумму требований около 11 млрд грн, относительно имущественных поручителей – 105 судебных исков на сумму 26 млрд грн”, – говорится в сообщении.

По 45 делам приняты судебные решения, из которых по 26 делам решения вступили в законную силу и направлены на исполнение, а по 19 – ожидается завершение сроков на их обжалование должниками для дальнейшего предъявления к исполнению.

На рассмотрении судов различных инстанций находится сегодня еще 70 дел, из которых 10 — это дела по взысканию задолженности по финансовым поручителям, а 60 — дела об обращении взыскания на заложенное имущество имущественных поручителей.

По материалам Finance.UA
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