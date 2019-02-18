В прошлом году финансирование оборонно-промышленного комплекса Украины увеличилось в 8 раз – до 3,2 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерство экономического развития и торговли Украины.

“В 2017 году Украина инвестировала в ОПК почти 400 млн грн из государственного бюджета, в 2018 году финансирование ОПК увеличилось в 8 раз – до 3,2 млрд гривен. В 2019 году финансирование составит 2,4 млрд гривен”, – говорится в сообщении.

Также Украина приступила к созданию производства корпусов для боеприпасов калибров от 100 до 155 миллиметров в Государственной компании “Артем”. Такими технологиями производства обладают лишь несколько стран в мире – США, Турция, Китай, Южная Корея и Украина.

Напомним, с начала российской агрессии в 2014 году оборонный комплекс Украины понес серьезные потери, только в аннексированном Крыму потеряно 13 госпредприятий.