Компания Samsung продемонстрировала новый смартфон Galaxy Fold (видео)

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Южнокорейская корпорация Samsung представила в среду в Сан-Франциско (штат Калифорния) новый смартфон со складывающимся экраном, он получил название Galaxy Fold.
Как пояснил старший вице-президент Samsung по маркетингу Джастин Денисон, в сложенном состоянии устройство можно использовать как смартфон, в разложенном оно по функциям заменяет планшет. Денисон констатировал, что “Galaxy Fold невероятно универсален – это смартфон, планшет и камера, которая умещается в карман”. Устройство оснащено шестью камерами и доступно в четырех цветах: черном, серебристом, зеленом и голубом.
Устройство получило два экрана – 4,6-дюйомвый и 7,3-дюйомвый. Первый предназначен для работы устройства в режиме смартфона, второй – для применения его в качестве планшета. Galaxy Fold будет поддерживать доступ к сетям пятого поколения 5G. Устройство имеет 12 ГБ оперативной памяти и накопитель емкостью 512 ГБ.
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