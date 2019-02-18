В Нафтогазе рассказали, как заставят Газпром выплатить долги по Стокгольмскому арбитражу

“Нафтогаз Украины” с помощью арестов активов “Газпрома” пытается заставить российскую компанию выплатить 2,7 млрд долларов долгов по Стокгольмскому арбитражу.

Об этом рассказал председатель правления “Нафтогаза” Андрей Коболев.

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По его словам, украинскую компанию не интересуют здания “Газпрома”, потому что “зданий на 2,7 миллиарда придется очень много арестовывать”.

“Нас интересуют более ценные активы. В первую очередь мы говорим о акциях компаний, которыми владеет “Газпром”. Сейчас идут слушания в судах в Европе, которые должны определить, получим ли мы право на принудительную реализацию этих активов”, – рассказал Коболев.

Руководитель “Нафтогаза” отметил, что сейчас суды идут в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании. Чуть позже будут и другие страны.

Коболев отметил, что “Нафтогаз” также подаст в суд на “Газпром” за поставки газа на оккупированную территорию Донбасса. В украинской компании считают, что “Газпром” таким образом финансирует терроризм.

Глава “Нафтогаза” также напомнил, что компания подала иск против России на 5 миллиардов долларов в связи с потерей активов в Крыму — буровых установок, скважин, зданий и прочего. Уже состоялись слушания относительно определения юрисдикции этого производства, теперь дело будут рассматривать по существу.