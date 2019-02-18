Резервный аккумулятор Xiaomi поддерживает беспроводную зарядку

Компания Xiaomi представила ряд аксессуаров для смартфонов: в число новинок вошли резервный аккумулятор, станция беспроводной зарядки и автомобильный держатель с функциями зарядного устройства.

Резервная батарея имеет ёмкость 10 000 мА·ч. Этого будет достаточно для восполнения запаса энергии среднестатистического смартфона не менее двух–трёх раз.

Аккумулятор поддерживает 10-ваттную беспроводную зарядку по стандарту Qi: для подзарядки смартфона его достаточно положить на поверхность резервной батареи. Предусмотрены порты USB Type-C и USB Type-A. Габариты составляют 147,9 × 71,6 × 18,4 мм.

Станция беспроводной зарядки также использует технологию Qi. Обеспечивается мощность до 20 Вт. Изделие выполнено в виде шайбы.



Новый автомобильный держатель Xiaomi поддерживает 20-ваттную беспроводную зарядку по стандарту Qi. Это устройство наделено симметричным портом USB Type-C. Встроенный инфракрасный сенсор определяет момент установки смартфона и обеспечивает его удержание. Габариты аксессуара — 117,2 × 73,4 × 91,7 мм.

Стоимость резервного аккумулятора составляет приблизительно 22 доллара США. Зарядная станция обойдётся в 14 долларов, автомобильный держатель — в 25 долларов.