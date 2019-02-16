В Европу "на одной ноге": кто и что тормозит евроинтеграцию Украины

2018 год стал прорывным в контексте имплементации Украиной Соглашения об евроассоциации. Однако ни в Киеве, ни в Брюсселе полностью не удовлетворены взятыми темпами: говорят, есть еще над чем работать. Так в целом можно охарактеризовать настроения, царившие на конференции “Итоги выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом”, состоявшейся накануне в Киеве. Об этом пишет Сегодня.

Что сделано

Как рассказала на конференции вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, прошедший год стал, по сути, первым годом полноценной реализации Соглашения: ведь в полном объеме договор вступил в силу лишь 1 сентября 2017-го. В итоге в прошлом году украинской власти пришлось не только реализовывать текущий план, но и подтягивать то, что не успели сделать за предыдущий период.

“По сравнению с 2017 годом, прогресс выполнения запланированных задач в 2018 году вырос на 11%. Постепенно выполняются пункты Соглашения, которые не были выполнены в предыдущие годы. В частности, Украина выполнила 16% обязательств, предусмотренных на 2017 год”, – отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

В целом в прошлом году Украина выполнила 52% запланированного на год плана имплементации Соглашения. А общий результат выполнения поставленных задач с начала действия Соглашения составил 42%.

При этом есть сектора и направления, в которых выполнение плана почти вплотную подобралось к 100%-ной отметке. И есть также те, где реализация откровенно хромала.

Так, к примеру, в сфере предпринимательства показатель реализации составил 89%. В частности, как отмечается в итоговом отчете Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции, благодаря утверждению Кодекса о банкротстве повысилась эффективность процедур банкротства, защита прав кредиторов, выполнение судебных решений. В целом же с момента начала действия Соглашения выполнено 73% обязательств по приближению законодательства Украины в сфере предпринимательства к правовому полю ЕС.

Значительные успехи зафиксированы в сфере сельского хозяйства, где выполнено 86% запланированного. В первую очередь речь о создании условий для экспорта украинской агропродукции на европейский рынок.

Направление уменьшения технических барьеров в торговле перекрыто в прошлом году на 76% от запланированного. Вице-премьер напомнила, что в данной сфере были сделаны шаги по разработке и утверждению технических регламентов, необходимые для подписания Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров для приоритетных секторов промышленной продукции. В разрезе реализации данного направления Украина с 1 января текущего года отменила 90% стандартов, доставшихся нашей стране в наследство от Советского Союза.

Прогресс выполнения Соглашения в сфере социальной политики и трудовых отношений составил 70%, финсектора – 67%. Вопросы, касающиеся санитарии и фитосанитаных мер, урегулированы на 64% от запланированного, а энергетики – на 59%. Наконец, в вопросах политического диалога, национальной безопасности и обороны удалось имплементировать половину от запланированного.

Что касается отстающих направлений, то меньше всего удалось сделать в сфере образования – 13% от плана. Чуть больше – 15% – сделано в сфере транспорта и почтовых услуг, 16% – в сфере госзакупок.

Кто отстает

Как отметила в своем выступлении генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин, офис оценивал не только реализацию плана по направлениям, но также по исполнителям.

Выяснилось, что лучше всех в прошлом году отработали органы центральной исполнительной власти, выполнившие 55% плана, хуже всего – Верховная Рада, сумевшая сделать лишь 40% от запланированного. В самом Кабмине также есть лидеры по выполнению: Минобороны и МинВОТ, напротив которых значится графа 100%. А есть и отстающие: к примеру, Минприроды, Мининфрастурктуры и Минздрав.

Не обошлось на конференции и без небольшой пикировки. Различные ветви украинской власти обвинили друг друга в недостаточных, по их мнению, усилиях по реализации евроинтеграции. Впрочем, больше это напоминало не взаимные уколы, а констатацию проблем и попытку найти пути их решения.

Так, Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила что евроинтеграционный процесс не должен ложиться лишь на плечи одного Офиса по евроинтеграции – министерства также должны принимать в процессе более деятельное участие. Кроме того, вице-премьер констатировала, что показатель реализации планов парламентом явно недостаточен.

“Надо воспитывать кадры, надо понимать, что задание евроинтеграции – это задание не только для отдельных департаментов в министерствах или только вице-премьера, координирующего эту деятельность. Это политическое задание каждого министра”, – сказала вице-премьер.

По ее словам, в Верховной Раде необходимо запустить механизм, который не пропускал бы законопроекты, не отвечающие букве и духу евроинтеграции. И в целом парламенту нужно больше показывать реальную работу.

“Нужно наконец принять закон об уполномоченном экономическом операторе. Законопроект уже в нескольких редакциях лежит в парламенте. И, к сожалению, в тот день, когда там нашлось 334 голоса за изменения в Конституцию, которыми утверждался курс на евроинтеграцию, мы не могли найти 226 голосов для внесения этого критически важного законопроекта в повестку дня парламента. Хотелось бы, чтобы кроме лозунгов мы видели нормальную работу”, – сказала вице-премьер.

В свою очередь, народный депутат, заместитель главы Комитета по вопросам евроинтеграции Мария Ионова отметила, что министерства не демонстрируют активности в вопросах сотрудничества над необходимыми законопроектами.

“Я не могу хорошую оценку поставить правительству. Даже сегодня (на конференции, – авт.) мы видим заместителей министров. А хотели видеть самих министров. Но у нас на комитете, кроме Иванны Климпуш-Цинцадзе, никогда никаких министров не было. И когда мы говорим о прогрессе ассоциации, хочется командной работы и политической воли. Мы очень рады видеть замминистров по вопросам евроинтегрции. Но когда звучит вопрос, почему в парламенте не проходят те или иные необходимые для евроинтеграции законопроекты, я считаю, что министры также должны двигать эти законопроекты”, – сказала Мария Ионова.

По ее словам, ни офис вице-премьера, ни комитет не в состоянии глубоко проанализировать с точки зрения как соответствия евроинтеграции, так и последствий для экономики страны более 7000 парламентских законопроектов, поданных на рассмотрение парламента. При этом серьезную помощь в этом парламентариям могли бы оказать министерства.

Чего хочет Запад

Что касается Запада, то в целом Брюссель доволен темпами реализации Соглашения, взятыми Украиной. Как рассказал в ходе конференции глава Представительства Европейсокго Союза в Украине Хьюг Мингарелли, за последние несколько лет Украина сделала очень много для имплементации Договора.

“Мы знаем, что было сделано для финансовой стабильности, что было сделано в плане структурных реформ. Администрация, судебная власть, энергетическая сфера, децентрализация и другие реформы. Также в таких сферах, как социальная политика, образование, здравоохранение. Можно сделать вывод, что сделано было очень много”, – сказал Хьюг Мингарелли.

По его словам, ЕС оказывает всяческую поддержку украинской власти в продвижении реформ. В том числе, коммутируя с Верховной Радой, правительством, усиливая институциональные возможности министерств.

“Конечно, есть сектора, где прогресс был очень ограниченным и разочаровывающим. Налоги, транспорт, таможенный контроль, интеллектуальная собственность. Мы немного смущены прогрессом в этих сферах. Но думаем, что нет ничего невозможного. И ищем причины, почему мы не можем так двигаться, как хотелось бы”, – сказал посол ЕС в Украине.

Хьюг Мингарелли также назвал решения Украины, которые, по мнению европейских партнеров, придают обратную динамику реализации Соглашения об ассоциации. В частности, это запрет на экспорт необработанной древесины (на необходимости отмены моратория ЕС настаивает уже давно). А также вступившая в силу с 1 марта прошлого года отмена НДС на экспорт в таможенном режиме сои, подсолнечника и рапса. По словам Мингарелли, эти решения ЕС расценивает как протекционистские и не отвечающие Соглашению об евроассоциации.

При этом посол призвал правильно понимать Евросоюз, который, как и Украина, имеет собственные интересы и вынужден их защищать.

“Я бы вас обманул, если бы сказал, что у ЕС нет интересов, что нет интересов наших компаний. Поэтому задача заключается в том, чтобы найти правильную модальность отношений, баланс, который позволял бы учитывать интересы всех сторон”, – сказал Хюг Мингарелли.

Как бы там ни было, пока и ЕС, и Украина только выигрывают от Соглашения. Так, в прошлом году Украина продала в страны ЕС товаров на более 20 млрд долларов США, что составляет 42% от всего экспорта нашей страны. В страны ЕС экспортируют свою продукцию почти 15 000 украинских предприятий. И взаимная выгода от сотрудничества будет только возрастать, уверены как в Киеве, так и в Брюсселе.

Виталий Рябошапка