В УЗ анонсировали запуск нового маршрута в Словакию

“Укрзализныця” откроет в июне 2019 года новый железнодорожный маршрут между Словакией и Украиной, запустят поезд Мукачево-Кошице.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель правления компании Евгений Кравцов.

Читайте также: В УЗ рассказали, что делать, когда опаздываешь на самолет, а экспресс останавливается посреди поля

Тестовый рейс по этому маршруту поедет через несколько месяцев – 2 апреля.

Время в пути – около 4 часов.

Также он отметил, что в прошлом году был запущен рейс в Будапешт, тоже по евроколее.

“Намерения свои не меняем – именно украинское Мукачево должно стать мощным пассажирским хабом для путешествий по Европе”, – добавил Кравцов.