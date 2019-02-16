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В УЗ анонсировали запуск нового маршрута в Словакию

В УЗ анонсировали запуск нового маршрута в Словакию

“Укрзализныця” откроет в июне 2019 года новый железнодорожный маршрут между Словакией и Украиной, запустят поезд Мукачево-Кошице.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель правления компании Евгений Кравцов.

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Тестовый рейс по этому маршруту поедет через несколько месяцев – 2 апреля.

Время в пути – около 4 часов.

Также он отметил, что в прошлом году был запущен рейс в Будапешт, тоже по евроколее.

“Намерения свои не меняем – именно украинское Мукачево должно стать мощным пассажирским хабом для путешествий по Европе”, – добавил Кравцов.

По материалам Finance.UA
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