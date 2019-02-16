Швейцарцы зарабатывают больше всех в Европе

Зарплаты наемных работников среднего звена в Швейцарии – самые высокие в Европе. Консалтинговая компания Willis Towers Watson изучила уровень оплаты труда сотрудников транснациональных компаний.

Результаты исследования опубликовало швейцарское издание Handelszeitung.

Средняя зарплата брутто в Швейцарии составляет $163 443 дол. в год ($13 620 в месяц). Причем хорошо оплачивается труд как молодых специалистов с высшим образованием, так и самых успешных профессионалов.

Люксембург занимает второе место в рейтинге среднего звена на уровне $126 000, в то время как Германия ($120 755) занимает четвертое место, а Великобритания ($98 192) – десятое место. Швеция занимает последнее место ($86 116) в рейтинге из 15 европейских стран.

При этом стоит учитывать различия в стоимости жизни. У швейцарцев повседневные расходы значительно выше, чем у остальных европейцев. Но даже за вычетом налогов и прочих расходов нетто-заработки швейцарцев и, соответственно, их покупательская способность – самые высокие в Европе.

Согласно исследованию, «чистыми» на руках у швейцарцев остается в среднем $97 609, у жителей Люксембурга – $96 005, а на третьем месте – немцы с 82 277 долларами США.

Достойное жалование также у выпускников учебных заведений Швейцарии. Их валовая заработная плата в среднем составляет $88 498. В Люксембурге – $63 007 (ранг 2), в Германии – $60 336 (ранг 5), в Соединенном Королевстве – $37 122 (ранг 13). Молодым специалистам в Испании платят меньше всего – $33 881.