Соглашение об ассоциации с ЕС: названы наиболее успешные сферы

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Наибольшего прогресса Украина достигла в таких направлениях, как предпринимательство, сельское хозяйство, уменьшение технических барьеров в торговле, социальная политика и трудовые отношения, финансовый сектор и энергетика. Также в течение прошлого года наше государство дополнительно выполнило 10% обязательств, предусмотренных на 2017 год.
Об этом заявила заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.
В 2018 году Украина выполнила почти 90% обязательств по приближению к нормам и практике ЕС в сфере предпринимательства.
Немало удалось сделать и в сфере социальной политики и трудовых отношений, где прогресс выполнения Соглашения об ассоциации составляет 70%.
Наименее удачно происходит выполнение обязательств по таким направлениям, как образование, обучение и молодежь (выполнено всего 13% от запланированного), транспортная инфраструктура, почтовые и курьерские услуги (15%), государственные закупки (16%), окружающая природная среда и гражданская защита (22%).
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