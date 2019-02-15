Соглашение об ассоциации с ЕС: названы наиболее успешные сферы

Наибольшего прогресса Украина достигла в таких направлениях, как предпринимательство, сельское хозяйство, уменьшение технических барьеров в торговле, социальная политика и трудовые отношения, финансовый сектор и энергетика. Также в течение прошлого года наше государство дополнительно выполнило 10% обязательств, предусмотренных на 2017 год.

Об этом заявила заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

В 2018 году Украина выполнила почти 90% обязательств по приближению к нормам и практике ЕС в сфере предпринимательства.

Немало удалось сделать и в сфере социальной политики и трудовых отношений, где прогресс выполнения Соглашения об ассоциации составляет 70%.

Наименее удачно происходит выполнение обязательств по таким направлениям, как образование, обучение и молодежь (выполнено всего 13% от запланированного), транспортная инфраструктура, почтовые и курьерские услуги (15%), государственные закупки (16%), окружающая природная среда и гражданская защита (22%).