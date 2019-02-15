В 2019 году приток средств в банки останется на уровне прошлого года - НБУ

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В течение 2018 года банки интенсивно привлекали средства населения и бизнеса: темпы роста составили 14,8% и 6,8% соответственно. Три четверти новых депозитов были сроком до шести месяцев.
Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
За последний квартал года гривневые депозиты населения выросли на 3,9% в первую очередь благодаря улучшению курсовых и инфляционных ожиданий по сравнению с предыдущим. Больше всего средств привлекли частные и иностранные банки: рост составил 7,8% за прошлый год и 6,7% за IV квартал.
В последнем квартале 2018 года гривневые средства корпораций увеличились на 11,1% (+6,8% г/г). При этом в декабре темп роста составил 15,7%, что обусловлено значительными бюджетными расходами в последние дни. Этот сезонный приток ликвидности вызвал дополнительный спрос банков на депозитные сертификаты НБУ в конце 2018 года.
В течение квартала долларизация средств бизнеса заметно сократилась – на 4,6 п.п. до 34,9%. За IV квартал уровень долларизации депозитов населения снизился на 2,0 п.п. до 47,3%, в том числе вследствие укрепления гривны. Таким образом восстановилась тенденция дедолларизации, которая притормозила в III квартале из-за ослабления гривны.
В прошлом году стоимость депозитов начала расти со II и квартала в ответ на замедление притока средств в банки. В IV квартале средняя стоимость 12-месячных вкладов физических лиц в гривне выросла на 0,6 п.п. до 15,7% годовых, в долларах США – на 0,1 п.п. до 3,6% годовых. Усиление конкуренции за средства корпораций привело к удорожанию депозитов бизнеса до 14,5% годовых (+5,3 п.п. за год, +1,5 п.п. за IV квартал).
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