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Нафтогаз заявляет, что до конца отопительного сезона газа хватит

Нафтогаз заявляет, что до конца отопительного сезона газа хватит

В Украине объемы газа в подземных хранилищах на 13 февраля составляли 10,5 млрд кубометров, за неделю сократившись почти на 400 млн кубометров.

Об этом сообщает пресс-служба НАК “Нафтогаз Украины”.

“Объемы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) за последнюю неделю уменьшились на 396,5 млн куб. м и на 13 февраля составили 10,5 млрд куб. м”, – говорится в сообщении.

В Нафтогазе отмечают, что газа в ПХГ достаточно для стабильного прохождения отопительного сезона.

Как сообщалось, Украина начала отопительный сезон с крупнейшими с 2014 года запасами газа – 17,2 млрд кубометров.

По материалам УКРИНФОРМ
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