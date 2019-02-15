Нафтогаз заявляет, что до конца отопительного сезона газа хватит

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В Украине объемы газа в подземных хранилищах на 13 февраля составляли 10,5 млрд кубометров, за неделю сократившись почти на 400 млн кубометров.
Об этом сообщает пресс-служба НАК “Нафтогаз Украины”.
“Объемы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) за последнюю неделю уменьшились на 396,5 млн куб. м и на 13 февраля составили 10,5 млрд куб. м”, – говорится в сообщении.
В Нафтогазе отмечают, что газа в ПХГ достаточно для стабильного прохождения отопительного сезона.
Как сообщалось, Украина начала отопительный сезон с крупнейшими с 2014 года запасами газа – 17,2 млрд кубометров.
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