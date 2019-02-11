Крупный американский банк JP Morgan, запускает собственную криптовалюту JPM Coin. Как стало известно, она будет использоваться для проведения мгновенных расчетов между клиентами компании, тестирование нового альткоина начнется через несколько месяцев.

JPM Coin станет первой криптовалютой, выпущенной американским финучреждением. Что, как ожидается, даст ему возможность сразу получить солидную долю рынка. Кроме того, компания обслуживает 80% организаций из списка Fortune 500. Отметим, что в мае прошлого года крупнейший банк Японии Mitsubishi UFJ Financial Group объявил о планах по запуску собственных цифровых денег. Тестирование монеты MUFG Coin должно пройти в 2019 году сразу в нескольких регионах страны. В нем смогут принять участие до 100 тыс. клиентов компании.

Кроме JP Morgan к выпуску криптовалюты готовится и корпорация Mizuho Financial Group. Курс ее альткоина будет привязан к японской иене, новую монету представят в марте. Местные магазины начнут принимать альткоин, а посетители, которые будут оплачивать свои покупки цифровыми деньгами, получат специальные скидки.