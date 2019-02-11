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В "Нафтогазе" отреагировали на 2,5-миллиардную пеню от Кабмина

В "Нафтогазе" отреагировали на 2,5-миллиардную пеню от Кабмина

НАК “Нафтогаз” заплатил дивиденды в госбюджет по итогам 2017 года согласно графику, который ранее был установлен Кабинетом министров.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

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В “Нафтогазе” напомнили, что правительство разрешило компании до 1 июля заплатить не все дивиденды, а только 35% от чистой прибыли.

Для остальных 40% прибыли был разработан график погашения.

Ранее министерство экономического развития и торговли насчитало НАК “Нафтогаз Украины” пеню в размере 2,448 миллиарда гривен за несвоевременно выплаченные дивиденды по итогам 2017 года.

НАК обжаловал приказ о начислении пени в суде.

Кабинет министров обязал предприятия с госдолей направить на выплату дивидендов 75% чистой прибыли за 2017 год.

Правительство обязало НАК направить до 30 июня 11,799 млрд грн (30% прибыли за 2017 год) в качестве дивидендов.

Еще 17,7 млрд грн (40% прибыли) были оставлены нераспределенными до принятия отдельного решения.

Позже, другим распоряжением, Кабмин утвердил график выплаты “Нафтогазом” нераспределенных дивидендов в размере 40% от чистой прибыли за 2017 год в государственный бюджет.

По материалам Економічна Правда
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