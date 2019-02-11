В "Нафтогазе" отреагировали на 2,5-миллиардную пеню от Кабмина

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
НАК “Нафтогаз” заплатил дивиденды в госбюджет по итогам 2017 года согласно графику, который ранее был установлен Кабинетом министров.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
Читайте также: МЭРТ насчитал Нафтогазу пеню на 2,5 млрд грн за несвоевременно уплаченные дивиденды
В “Нафтогазе” напомнили, что правительство разрешило компании до 1 июля заплатить не все дивиденды, а только 35% от чистой прибыли.
Для остальных 40% прибыли был разработан график погашения.
Ранее министерство экономического развития и торговли насчитало НАК “Нафтогаз Украины” пеню в размере 2,448 миллиарда гривен за несвоевременно выплаченные дивиденды по итогам 2017 года.
НАК обжаловал приказ о начислении пени в суде.
Кабинет министров обязал предприятия с госдолей направить на выплату дивидендов 75% чистой прибыли за 2017 год.
Правительство обязало НАК направить до 30 июня 11,799 млрд грн (30% прибыли за 2017 год) в качестве дивидендов.
Еще 17,7 млрд грн (40% прибыли) были оставлены нераспределенными до принятия отдельного решения.
Позже, другим распоряжением, Кабмин утвердил график выплаты “Нафтогазом” нераспределенных дивидендов в размере 40% от чистой прибыли за 2017 год в государственный бюджет.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Средняя зарплата превысила 10 тысяч грн - ГройсманВчера, 14:00 - 1868 24
Украинцев обязали платить за коммуналку соседей: когда платежки вырастут в 1,5 разаВчера, 12:00 - 3932 22
В ЕС согласовали поправки к газовой директиве по "Северному потоку-2"Вчера, 11:45 - 733 15
Увеличилась втрое, но этого мало: Гройсман рассказал о повышении "минималки"Вчера, 15:00 - 1540 10
В УЗ рассказали, что делать, когда опаздываешь на самолет, а экспресс останавливается посреди поляВчера, 12:15 - 7621 7
В Украине временно отменили необходимость получения экологического сертификата для растаможки авто на «еврономерах»Вчера, 17:00 - 9490 2
В УЗ рассказали, что делать, когда опаздываешь на самолет, а экспресс останавливается посреди поляВчера, 12:15 - 7621 7
Эксперт рассказал, что делать, когда не приходят платежки налога на недвижимостьВчера, 20:00 - 2076
Средняя зарплата превысила 10 тысяч грн - ГройсманВчера, 14:00 - 1868 24
Поможет украинцам? Создан гаджет для обоюдного согласия на секс12 ч. назад - 1807 3
Google разрабатывает смартфон-конструктор (видео)Вчера, 12:10 - 459
В Швеции впервые подключили протез руки, который дает тактильные ощущения (видео)11.02.2019, 13:10 - 739
Медики создали таблетку с реактивным двигателем07.02.2019, 17:10 - 1455 2
Маск показал первый запуск двигателя Starship (видео)04.02.2019, 11:10 - 2195 4
Нейросеть научилась превращать мысли в слова31.01.2019, 17:10 - 2722 9