Германия построит два терминала для приема сжиженного газа

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Германия построит минимум два терминала для приема сжиженного природного газа на севере страны.
Об этом сообщил глава немецкого министерства экономики Петер Альтмайер, информирует немецкое издание Der Spiegel.
Заявление прозвучало на немецко-американской конференции по развитию рынка импорта СПГ в Берлине. По информации издания, в контексте строительства сейчас обсуждаются локации Брунсбюттель, Стаде и Вильгельмсгафен.
Кроме того, по данным Минэнергетики Германии, должны быть скорректированы рамочные условия для строительства соответствующей инфраструктуры.
В Германии еще нет своих СПГ-терминалов, но из-за отказа от атомной энергетики и добычи угля в будущем она все больше будет полагаться на природный газ. Сейчас он поступает в страну в основном из Нидерландов, России и Норвегии.
Президент США Дональд Трамп хочет расширить торговлю сжиженным газом и рассматривает Европу как рынок для расширения экспорта. Он неоднократно высказывался против российского газопровода “Северный поток-2”.
Правительство США и Конгресс неоднократно угрожали санкциями против немецких компаний, участвующих в проекте.
По словам Альтмайера, покупка американского СПГ не должна служить для того, чтобы успокоить предостережения США. По его словам, в связи с энергетической реформой и сокращением импорта из Северного моря Германия “заинтересована в диверсификации поставок газа”.
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