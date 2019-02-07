Как Еврокомиссия хочет присоединить Украину к транспортной сети ЕС

Еврокомиссия предлагает план развития транспортной инфраструктуры в странах “Восточного партнерства”, в том числе и в Украине. Для его реализации потребуется 12,8 миллиарда евро.

В Европейском Союзе решили обновить инициативу “Восточное партнерство” и разработали для этого два десятка различных проектов. Среди них есть мелкие вроде открытия вуза Европейская школа в Тбилиси, но есть и более масштабные, к которым относится, например, инвестиционный план действий для развития транспортной инфраструктуры в странах “Восточного партнерства”. Программу “Восточное партнерство” Европейский Союз инициировал еще в 2009 году. Она охватывает шесть постсоветских стран, а именно – Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Молдову и Украину. Программа направлена ​​прежде всего на поддержку процесса реформ в этих странах.

Основной приоритет – дороги

Недавно представленный в Брюсселе план действий для развития инфраструктуры содержит около 100 отдельных проектов. Их цель – присоединить шесть восточных соседей к Трансевропейской транспортной сети (TEN-T) Европейского Союза. Изначально эта система транспортных коридоров создавалась для того, чтобы улучшить сообщение стран внутри Евросоюза. Теперь ее хотят расширить и на страны “Восточного партнерства”.

По оценкам Еврокомиссии и Всемирного банка, для реализации этого проекта понадобится 12,8 миллиарда евро. Из них 9,5 миллиарда евро предполагается потратить на строительство почти пяти тысяч километров автомобильных дорог и железнодорожных путей. Все остальное должно пойти на морские и речные порты, аэропорты, логистические центры. Около половины проектов рассчитаны до 2020 года, остальныее – до 2030 года. Наибольшая сумма приходится на проекты в Украине – почти 4,5 миллиарда евро.

Соединить Украину с ЕС

Эксперт ведущего брюссельского экономического аналитического центра Bruegel Симоне Тальяпьетра называет инвестиционный план беспрецедентным: “Эта инициатива – первая в своем роде, она отражает идею распространить (на” Восточное партнерство “, – Ред.) традиционную для ЕС внутреннюю практику содействия развитию трансграничной инфраструктуры”, – отметил он в беседе с DW.

В плане есть проекты, рассчитанные как на развитие и модернизацию внутренней транспортной инфраструктуры, так и на улучшение международного транспортного сообщения. В Украине, например, это и реконструкция трассы Киев-Одесса, и ремонт второй взлетно-посадочной полосы, и строительство нового грузового терминала в аэропорту “Борисполь”, но также развитие порта “Южный”, электрификация отдельных участков железнодорожной ветки, которая соединяет Украину и Беларусь.

Директор украинского Центра транспортных стратегий Сергей Вовк важнейшими проектами считает строительство трансграничных перегрузочных комплексов в Западной Украине. Из-за логистических проблем, таких как разные размеры путей или разные стандарты работы с логистическими документами, имеется “большой дефицит” мощностей для перегрузки. Для этого в плане предусмотрено два проекта по модернизации железной дороги Ковель-Ягодин в Польшу, и Мукачево-Чоп, ведущей и в Венгрию, и в Словакию.

Откуда деньги на развитие проектов?

То, что перечень проектов составили Еврокомиссия и Всемирный банк, еще не значит, что они их профинансируют. Совместно со странами “Восточного партнерства” определены только приоритеты. Согласно плану, более девяти миллиардов евро могли бы предоставить международные финансовые институты, преимущественно Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Шести государствам придется вложить около 700 млн евро из собственного кармана, а еще три миллиарда евро надо будет привлечь посредством партнерств государства и бизнеса.

Поэтому Сергей Вовк называет приведенные в плане суммы “виртуальными средствами”. Привлечь их – вызов для Украины, говорит эксперт, и объясняет, что правительству предстоит в первую очередь обеспечить прозрачность государственных закупок и финансовых потоков. “Это вызов, но, учитывая существенную активизацию сотрудничества с ЕС в последнее время, мы имеем все возможности довести эти проекты до реализации”, – убежден Вовк.

Брюссель тоже в стороне стоять не будет. Уже после публикации плана он утвердил более 25 миллионов евро грантов на постройку объездной дороги в Тернополе и возведение пункта пересечения границы в Армении. Как заявил корреспонденту DW один из чиновников ЕС, другие проекты из плана также могут получить грантовую поддержку от ЕС. Это облегчит привлечение других инвестиций. Также можно обращаться в ЕС за технической помощью, добавил собеседник.

По мнению Сергея Вовка, эта помощь “будет чрезвычайно полезной”, потому что Украине не хватает опыта в таких вопросах, как концессия портов и привлечение частных инвестиций в публичную инфраструктуру. А вот в ЕС опыт в этом – большой.

Использование средств обещают жестко контролировать

В пресс-службе Европейского инвестиционного банка на запрос DW ответили, что ЕИБ готов рассмотреть новое значительное финансирование транспортных проектов, включенных в инвестиционный план действий по Трансевропейской транспортной сети, и уже работает над поддержкой новых проектов. В декабре уже был подписан контракт на финансирование так называемой “умной транспортной системы” и малых проектов “Укравтодора”. Кроме того, ЕИБ рассматривает выделение средств на реконструкцию трассы Киев-Одесса.

В ЕИБ отмечают, что проводят детальное оценки проектов, прежде чем давать деньги. Они должны соответствовать стандартам защиты окружающей среды и закупок. Но банк также обращает внимание и на то, насколько проект соответствует стратегиям как самих стран, так и Еврокомиссии. И в этом аспекте включение проекта в план хоть и не гарантирует его финансирования, но способствует этому, говорят в ЕИБ.

Сергей Вовк подтверждает, что контроль ЕС за средствами весьма эффективен. Более того, он иногда даже препятствует быстрому воплощению проектов.

Проекты дадут рост экспорта и туризма

Эксперт Тальяпьетра говорит, что трудно оценить общее влияние программы TEN-T в ЕС. Однако отмечает, что за более чем два десятилетия она продемонстрировала ряд историй успеха. Важнейшая – развитие сообщения между Восточной и Западной Европой после расширения ЕС в 2004 году сразу на десять стран.

С ним соглашается и Вовк: “Все-таки главное влияние – не внутреннее, а для трансграничного сотрудничества ЕС и каждой из стран”. В первую очередь он ожидает роста экспорта в ЕС и увеличения туристических и деловых поездок. “Это первый шаг. И от того, насколько он будет эффективен, будет зависеть дальнейшее сотрудничество по развитию инфраструктуры и дальнейшему объединению с транспортной системой Европы”, – убежден эксперт.

Юрий Шейко