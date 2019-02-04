В НБУ сообщили, как изменились требования к руководителям банков в 2019 году (инфографика)

В НБУ сообщили, как изменились требования к руководителям банков в 2019 году. Каким дополнительным требованиям должен отвечать независимый член наблюдательного совета банка.

Об этом говорится на странице НБУ на фейсбуке.

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Ответы на эти вопросы в инфографике:

Национальный банк в конце прошлого года осуществил комплексный пересмотр процессов лицензирования банков, утвердив Положение №149.