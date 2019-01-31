Руководитель оборонного завода задолжал работникам 11 миллионов зарплаты

Гендиректору завода “Маяк” сообщили о подозрении за невыплату заработной платы работникам на сумму свыше 11 миллионов гривен.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры города Киева.

“Киевской местной прокуратурой №5 сообщено о подозрении председателю правления – генеральному директору ПАО “Завод “Маяк” в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.175 УК Украины (безосновательная невыплата заработной платы гражданам более чем за месяц, совершенная умышленно руководителем предприятия)”, – говорится в сообщении.

Досудебное расследование установило, что с декабря 2017 по сентябрь 2018 года руководитель завода не выплачивал заработную плату 380 работникам предприятия, в результате чего возникла задолженность на сумму 11 млн 200 тыс. грн.

В то же время, несмотря на задолженность перед рабочими и при наличии средств на счетах, руководитель предприятия осуществлял иные платежи, растрачивал средства на хозяйственные нужды и даже оказывал финансовую помощь сторонним субъектам хозяйственной деятельности.

Сейчас решается вопрос об избрании руководителю предприятия меры пресечения.

Завод входит в государственный концерн “Укроборонпром”. На нем модернизируют бронетехнику, производят устройства спецназначения для авиации, снайперское и стрелковое оружие. По заказу Министерства обороны завод снабжает армию минометами “Молот”.