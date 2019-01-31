Украинская «дочка» российского «Сбербанка» получила 7,6 млрд грн убытков

По итогам 2018 года украинская «дочка» российского государственного «Сбербанка» получила 7,6 миллиарда гривен убытка.

При этом банк увеличил размер уставного капитала. В частности, за счет докапитализации, полученной у «материнского» банка. Так, в 2018 году уставный капитал «Сбербанка» вырос на 8,3 миллиарда гривен и достиг 29,7 миллиарда гривен.

Отметим, что в 2017 году «Сбербанк» получил 132,4 миллиона гривен прибыли. То есть за год прибыль банка сократилась на 7,7 миллиарда гривен.