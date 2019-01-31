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Украинская «дочка» российского «Сбербанка» получила 7,6 млрд грн убытков

Украинская «дочка» российского «Сбербанка» получила 7,6 млрд грн убытков

По итогам 2018 года украинская «дочка» российского государственного «Сбербанка» получила 7,6 миллиарда гривен убытка.

При этом банк увеличил размер уставного капитала. В частности, за счет докапитализации, полученной у «материнского» банка. Так, в 2018 году уставный капитал «Сбербанка» вырос на 8,3 миллиарда гривен и достиг 29,7 миллиарда гривен.

Отметим, что в 2017 году «Сбербанк» получил 132,4 миллиона гривен прибыли. То есть за год прибыль банка сократилась на 7,7 миллиарда гривен.

По материалам hromadske.tv
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