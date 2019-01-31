Порошенко подписал закон о земельном моратории

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу сельхозземель до 2020 года.

Об этом сообщается на странице законопроекта № 2666-VIII на сайте Верховной Рады.

Впервые мораторий был введен в 2001 году. С 2002 года мораторий начал действовать как временная мера с целью обеспечения нормативного урегулирования земельных отношений и создания инфраструктуры рынка земли, после чего Верховная Рада неоднократно его продлевала.

МЭРТ предлагало Порошенко ветировать закон.

“По оценкам Всемирного банка, введение рынка земли создало бы возможности для роста ВВП Украины ежегодно на дополнительных 0,6-1,6 процентных пунктов и позволило бы привлекать около 1,5 млрд долларов дополнительных инвестиций в год, дать толчок к развитию сельскохозяйственного и финансового секторов и сельской местности”, – заявили в МЭРТ.

17 января Верховная Рада отклонила проект постановления об отмене решения о продлении запрета на отчуждение сельскохозяйственных земель.

Проект постановления был направлен на отмену решения Верховной Рады от 20 декабря 2018 о принятии в первом чтении и в целом проект Закона Украины “О внесении изменений в раздел Х “Переходные положения” Земельного кодекса Украины относительно продления запрета отчуждения сельскохозяйственных земель”.

Общественная коалиция за отмену моратория призвала президента Петра Порошенко ветировать закон.