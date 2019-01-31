Некому работать - в Киеве дорожают новостройки

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За январь 2019 года жилье в киевских новостройках подорожало на 3% до 23 700 грн. за «квадрат». Виноваты в этом растущие цены на стройматериалы и аппетиты работников, требующих за свою работу больше денег, объясняет главред онлайн-журнала о новостройках 3m2 Виктория Берещак.
Эксперт отмечает, что с января 2018-го по январь 2019-го средняя цена квадратного метра в столице выросла на 6,76%. А самые дешевые квартиры в Киеве сейчас застройщики продают по 16,3 тыс. грн. за кв.м.
«Минимальная цена «квадрата» в январе 2019-го по сравнению с декабрем 2018-го увеличилась на 1,88% (или на 300 грн.). При этом за год самое дешевое жилье прибавило 5,15% (или 800 грн. за м2)», — подметила Виктория Берещак.
Примечательно, что, невзирая на стабильный курс гривны к доллару на протяжение почти всего прошлого года, эксперты, объясняя жилищное подорожание, продолжают сетовать на «курсовой» фактор. Но кроме него вспоминают еще и о повсеместном увеличении стоимости земельных участков (на 5-10%), архитектурных проектов (от 15%) и работ, связанных с подключением к инженерным сетям (8-12%). Кроме того, примерно на 20% выросли издержки застройщиков на рекламу своих проектов – их девелоперы также закладывают в цену “квадрата”.
По мнению Виктории Берещак, в ближайшие 2-3 месяца на киевском рынке маловероятны какие-либо резкие ценовые колебания. Но в дальнейшем ситуация будет зависеть от стабильности в экономике.
«Причиной для пересмотра цен может стать рост себестоимости строительства. Например, из-за резкой нехватки квалифицированной рабочей силы и продолжающегося оттока строителей за рубеж, многие компании уже сейчас рассматривают возможность существенного увеличения оплаты труда: по нашим данным, в 2019 году рост зарплат строителей может составить около 30% и выше», — заметила Виктория Берещак.
Денис Вергун
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