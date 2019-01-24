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В "Укрзализныце" предлагают увеличивать стоимость билетов на плацкарты и купе по-разному

В "Укрзализныце" предлагают увеличивать стоимость билетов на плацкарты и купе по-разному

В “Укрзализныце” предложили альтернативный вариант индексации стоимости всех пассажирских перевозок. В частности, цены на самые бюджетные билеты предлагают повышать меньше, чем на более дорогие.

“Со своей стороны мы также будем как альтернативу индексации всех категорий перевозок предлагать дерегуляцию люксовых перевозок, разделить их на классы, тем самым защитив наиболее уязвимые категории населения, которые пользуются наиболее экономными или категориями перевозок, или типами вагонов”, — сообщил глава Укрзализныци Евгений Кравцов во время пресс-конференции 31 января.

Накануне в Укрзализныце повысили стоимость постельного белья и напитков для пассажиров поездов дальнего следования. Так, стоимость постельного белья выросла с 30 гривен до 50 гривен за комплект.

Ранее сообщалось, что в течение 2019 года “Укрзализныця” планирует повысить цены на билеты на 12,4%.

По материалам hromadske.tv
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