Омелян анонсировал запуск поездов в Берлин и Кошице в 2019 году

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что в 2019 году планируется запустить поезда из Украины в Германию и Словакию.

Об этом он заявил сегодня на брифинге в Мининфраструктуры.

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“Мы планируем запустить поезда на Берлин и Кошице в этом году”, – сказал Омелян.

Глава Укрзализницы Евгений Кравцов добавил, что в этом году компания обновит 110 пассажирских вагонов, 46 из которых будут новыми, а остальные – “существенно отреставрированными”.

Кроме этого, господин Кравцов анонсировал разработку системы пассажирских пригородных перевозок в Киеве. Он напомнил, что одним из первых таких сообщений стал экспресс Киев-Борисполь. За 2 месяца им воспользовались более 100 тысяч человек.