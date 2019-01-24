Омелян анонсировал запуск поездов в Берлин и Кошице в 2019 году

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что в 2019 году планируется запустить поезда из Украины в Германию и Словакию.
Об этом он заявил сегодня на брифинге в Мининфраструктуры.
Читайте также: Омелян сообщил, когда построят аэропорт между Днепром и Запорожьем
“Мы планируем запустить поезда на Берлин и Кошице в этом году”, – сказал Омелян.
Глава Укрзализницы Евгений Кравцов добавил, что в этом году компания обновит 110 пассажирских вагонов, 46 из которых будут новыми, а остальные – “существенно отреставрированными”.
Кроме этого, господин Кравцов анонсировал разработку системы пассажирских пригородных перевозок в Киеве. Он напомнил, что одним из первых таких сообщений стал экспресс Киев-Борисполь. За 2 месяца им воспользовались более 100 тысяч человек.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Наконец-то в Украине появится “інша”!9 ч. назад - 3155 11
В Украине обнаружили фальшивые евро: как отличить подделкуВчера, 12:00 - 4518 5
В Украине стремительно растут зарплаты аграриев – Минагропрод7 ч. назад - 1015 4
FinTech сегодня является основным драйвером для роста финансовой инклюзии в Украине - РожковаВчера, 21:00 - 581 4
Продукты питания, товары и услуги: Кабмин меняет подход к формированию прожиточного минимумаВчера, 16:30 - 4045 3
Аналитики рассказали, чего ждать от биткоина в будущемВчера, 22:30 - 3429
Наконец-то в Украине появится “інша”!9 ч. назад - 3155 11
На что тратят деньги клиенты monobank (таблица)7 ч. назад - 2261
НБУ изменил процедуру открытия банковских счетов8 ч. назад - 2127
НБУ принял решение по учетной ставке5 ч. назад - 1899
Нейросеть научилась превращать мысли в слова2 ч. назад - 93
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 1746
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 1759
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 2996
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 5541 7