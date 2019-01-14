Омелян сообщил, когда построят аэропорт между Днепром и Запорожьем

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Аэропорт «Приднепровье», который расположится недалеко от поселка Соленое, что между Днепром и Запорожьем, должны построить за 2-3 года.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
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По его словам, работа над аэропортом уже началась. Построить его планируют с нуля, ведь это дешевле, чем отремонтировать аэропорты в Днепре и Запорожье отдельно.
«Аэропорт с предварительным названием «Приднепровье» – первый крупный инфраструктурный проект, который мы начинаем строить в этом году с нуля. Это инициатива Президента, которую мы воплотим в жизнь в течение следующих 2-3 лет», – сообщил Омелян.
По его словам, через 2 года после завершения строительства аэропорта авиационный пассажиропоток из Днепра и Запорожья возрастет с 700 тысяч пассажиров в год сейчас до 1,5-2 миллионов пассажиров в год.
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