В Минюсте рассказали, как получить компенсацию за травмы из-за неубранного снега

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Министерство юстиции назвало основные шаги для получения компенсации в случае травмирования за неубранный снег и гололедицу.
Во-первых, необходимо зафиксировать факты. А именно сфотографировать место происшествия, чтобы была видна ненадлежащая очистка от снега, льда или сосулек. Найти свидетелей, записать их контактные данные. И найти видео-наблюдение, если поблизости есть магазины или банковские учреждения.
Во-вторых, необходимо документальное подтверждение травмы. Вызвать скорую помощь или обратиться в травмпункт для диагностирования степени травмы. Обязательно хранить все документы, подтверждающие факт лечения.
Для возмещения убытков необходимо:
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