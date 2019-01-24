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В Минюсте рассказали, как получить компенсацию за травмы из-за неубранного снега

В Минюсте рассказали, как получить компенсацию за травмы из-за неубранного снега

Министерство юстиции назвало основные шаги для получения компенсации в случае травмирования за неубранный снег и гололедицу.

Во-первых, необходимо зафиксировать факты. А именно сфотографировать место происшествия, чтобы была видна ненадлежащая очистка от снега, льда или сосулек. Найти свидетелей, записать их контактные данные. И найти видео-наблюдение, если поблизости есть магазины или банковские учреждения.

Во-вторых, необходимо документальное подтверждение травмы. Вызвать скорую помощь или обратиться в травмпункт для диагностирования степени травмы. Обязательно хранить все документы, подтверждающие факт лечения.

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Для возмещения убытков необходимо:

  • выяснить, кто ответственный за содержание тротуара или дороги, отправив информационный запрос в местные власти;
  • обратиться с претензией в организацию, на обслуживании которой находится участок, на котором травмировались, указать сумму понесенных потерь;
  • подать иск в суд о возмещении ущерба, причиненного повреждением здоровья по местонахождению ответчика или по месту проживания.
По материалам Finance.UA
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