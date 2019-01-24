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Airbus стал жертвой атаки хакеров

Airbus стал жертвой атаки хакеров

Вследствие взлома компьютерной системы авиастроительного концерна “Airbus” хакеры получили доступ к личным данным сотрудников компании.

Об этом заявили в пресс-службе “Airbus”, сообщает Reuters.

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“Идет расследование, которое должно показать, была ли мишенью злоумышленников определенная информация. Однако, нам уже известно, что доступ был получен к некоторым личным данным. Преимущественно речь идет о профессиональных контактах и технических идентификационных деталях отдельных сотрудников Airbus в Европе”, – заявили в компании.

В Airbus также добавили, что уже повысили кибербезопасность, и подчеркнули, что взлом никоим образом не отразился на коммерческих операциях.

По материалам УКРИНФОРМ
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