Apple впервые за 10 лет сообщила о снижении квартальной выручки

По итогам первого квартала 2019 финансового года, который завершился 29 декабря, Apple отчиталась о сокращении выручки и прибыли.

Как отмечает The Wall Street Journal, за примерно 10 лет это первый случай, когда в первом квартале финансового года снизились оба показателя.

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В сравнении с аналогичным периодом прошлого года выручка компании снизилась на 5% — с $88,29 млрд до $84,31 млрд. Чистая прибыль в 2019 году составила $19,97 млрд против $20,06 в 2018-м.

Компания ожидает, что по итогам второго квартала выручка составит от $55 млрд до $59 млрд.