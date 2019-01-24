Apple впервые за 10 лет сообщила о снижении квартальной выручки

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
По итогам первого квартала 2019 финансового года, который завершился 29 декабря, Apple отчиталась о сокращении выручки и прибыли.
Как отмечает The Wall Street Journal, за примерно 10 лет это первый случай, когда в первом квартале финансового года снизились оба показателя.
Читайте также: В Apple выпустили финальную версию iOS
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года выручка компании снизилась на 5% — с $88,29 млрд до $84,31 млрд. Чистая прибыль в 2019 году составила $19,97 млрд против $20,06 в 2018-м.
Компания ожидает, что по итогам второго квартала выручка составит от $55 млрд до $59 млрд.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина подаст заявку на вступление в ЕС в 2024 годуВчера, 15:45 - 1353 22
Порошенко назвал 5 приоритетов, которые привлекут миллиардные инвестиции в УкраинуВчера, 19:00 - 1437 13
Порошенко назвал единственный путь сохранить независимость Украины3 ч. назад - 1015 11
Средняя зарплата в Украине превысила 10 тысячВчера, 12:00 - 1876 7
Украинцы держат "под матрасом" 400 миллиардов гривен – банкирВчера, 21:00 - 1572 6
Средняя зарплата в Украине превысила 10 тысячВчера, 12:00 - 1876 7
Приток денег в Украину от трудовых мигрантов увеличился в 8 разВчера, 14:00 - 1576 1
Украинцы держат "под матрасом" 400 миллиардов гривен – банкирВчера, 21:00 - 1572 6
Порошенко назвал 5 приоритетов, которые привлекут миллиардные инвестиции в УкраинуВчера, 19:00 - 1437 13
Украина подаст заявку на вступление в ЕС в 2024 годуВчера, 15:45 - 1353 22
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 1435
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 1654
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 2859
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 5274 7
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 11755 4