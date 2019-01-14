В Apple выпустили финальную версию iOS

Компания Apple выпустила финальную версию iOS 12.1.3.

Официально обновление представили 22 января, сообщает Forbes.

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“Релиз обновления состоялся спустя всего четыре бета-версии, с учетом того, что нумерация сборок началась со второй, а не первой, как это бывало обычно. Загрузить апдейт уже сейчас могут владельцы всех совместимых устройств как по воздуху, так и посредством iTunes для настольных платформ”, – сообщает издание.

iOS 12.1.3 содержит в себе исправление ошибки в СМС, связанной с просмотром фотографий, также налажена отправка изображений. Ранее в некоторых случаях на снимках могли появляться полосы.

Помимо этого, Apple решила проблему, которая приводила к нестабильной работе системы Carplay – она могла произвольно отключаться от iPhone XS, XS Max и XR.

Наконец, компания исправила ошибку, из-за которой смарт-динамик HomePod автоматически начинал перезагрузку, а также стабилизировала работу голосового помощника Siri.