В Apple выпустили финальную версию iOS

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Компания Apple выпустила финальную версию iOS 12.1.3.
Официально обновление представили 22 января, сообщает Forbes.
Читайте также: Apple ненадолго вернула iPhone SE в продажу, снизив цену
“Релиз обновления состоялся спустя всего четыре бета-версии, с учетом того, что нумерация сборок началась со второй, а не первой, как это бывало обычно. Загрузить апдейт уже сейчас могут владельцы всех совместимых устройств как по воздуху, так и посредством iTunes для настольных платформ”, – сообщает издание.
iOS 12.1.3 содержит в себе исправление ошибки в СМС, связанной с просмотром фотографий, также налажена отправка изображений. Ранее в некоторых случаях на снимках могли появляться полосы.
Помимо этого, Apple решила проблему, которая приводила к нестабильной работе системы Carplay – она могла произвольно отключаться от iPhone XS, XS Max и XR.
Наконец, компания исправила ошибку, из-за которой смарт-динамик HomePod автоматически начинал перезагрузку, а также стабилизировала работу голосового помощника Siri.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Европа предлагает Украине новый транзитный контракт на 10 лет14 ч. назад - 3076 56
Порошенко рассказал, сколько заводов в Украине построено за четыре года10 ч. назад - 3123 51
Большинство ГОСТов СССР утратили силу в УкраинеВчера, 21:30 - 1358 28
В ПриватБанке запустили новый сервис - выдачу наличных на кассе при оплате картой9 ч. назад - 6957 10
У Кличко заверили, что современные технологии позволяют латать дороги при морозах13 ч. назад - 697 5
В ПриватБанке запустили новый сервис - выдачу наличных на кассе при оплате картой9 ч. назад - 6957 10
Порошенко рассказал, сколько заводов в Украине построено за четыре года10 ч. назад - 3123 51
Европа предлагает Украине новый транзитный контракт на 10 лет14 ч. назад - 3076 56
Швеция заявила о своем отказе от двигателей внутреннего сгорания17 ч. назад - 2814 1
Японская Subaru остановила 60% производства9 ч. назад - 2074
Huawei анонсировала 5G-смартфон10 ч. назад - 321
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 2192
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 4284 7
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 10378 4
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 2265 1