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Румыния "замораживает тарифы на газ и электричество до 2022 года

Румыния "замораживает тарифы на газ и электричество до 2022 года

Цены на газ и электроэнергию для бытовых потребителей в Румынии будут заморожены до 2022 года.

Об этом проинформировали в Национальном агентстве по регулированию в энергетике.

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«Цены на природный газ заморожены с 1 января 2019 до 28 февраля 2022 года. Аналогичная процедура вступит в силу с 1 марта нынешнего года и на цены на электроэнергию», – говорится в сообщении.

Подчеркивается также, что бытовые потребители газа и электроэнергии, которых не устраивают нынешние цены поставщиков, свободно могут расторгнуть контракт и выбрать себе других поставщиков энергоносителей, которые продают газ и электроэнергию по более выгодным для них ценам.

По материалам УКРИНФОРМ
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