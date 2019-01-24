Межбанк: доллар к 27,77 понизился на дефиците гривны, обострившемся в связи с размещением ОВГЗ

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Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 2,72 коп., на торгах вторника повысился на 1,80 коп., оказавшись на уровне 27,77 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 29-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 2,06 коп., составил 27,76 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 29 января с уровней предыдущего закрытия 27,78/27,81 UAH/USD виртуально, без сделок. В самом дебюте торгов пара доллар-гривна, выйдя в реальную сферу, инициировала снижение, упав около 10.16 Киева на отметку 27,76/27,78 на доминировании продаж СКВ, а спустя 24 минуты, по состоянию на 10.40, «американец» опустился к 27,74/27,77 UAH/USD, пребывая на этом уровне до 11.26.
Снижение курса безналичного «американца» в дополуденной части сессии стало следствием нехватки гривневого ресурса, что, в свою очередь, было результатом действий регулятора, увлекшегося размещением своих депозитных сертификатов в рамках монетарного регулирования гривневой ликвидности. Последняя, если судить по динамике упавших с уровня 57 906,9 млн грн к отметке 48 342,0 млн грн остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, оставляла желать лучшего.
А меж тем как раз на вторник Минфин наметил очередное размещение гривневых ОВГЗ, и это мероприятие требовало от участников заметных объемов нацвалюты. Последнюю на межбанке пришлось менять на СКВ. Большей частью продавали доллар нерезиденты, уронив безналичную пару доллар-гривна к 11.26 Киева до 27,73/27,74 UAH/USD.
Вскоре, с 11.47 Киева, на межбанке произошла смена тренда – на рынке появились импортеры, инициировав покупки СКВ на локальных минимумах. Компанию им составили некоторые системные нерезиденты, которых, судя по всему, не устроили условия минфиновского аукциона по размещению госдолга. Общими усилиями «варяги» и импортеры подняли цену доллара к 27,77/27,79 UAH/USD.
Полдень доллар на межбанке встретил ценами 27,78/27,80, а на обеденный перерыв рынок ушел на фоне более «широких» цен – 27,78/27,80 UAH/USD, которые оставались действующими до самого завершения сессии.
На цифре 27,78/27,80 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 29 января.
Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,77 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,78 / 27,80
евро – 31,77 / 31,80
российский рубль – 0,4187 / 0,4195
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1427 / 1,1429
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