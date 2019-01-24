Ощадбанк начал реструктуризацию долгов сети WOG по спецпроцедуре

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28 января Ощадбанк начал процедуру финансовой реструктуризации долгов ООО “ВОГ Трейдинг” и связанного с ним ООО «Транс Импорт Сервис», сообщает Секретариат финансовой реструктуризации.
Как отмечается, соответствующая процедура продлится до 29 апреля текущего года.
В судебных материалах по уголовному производству упоминалось о договорах об открытии Ощадбанком непокрытых аккредитивов на 20 млн долл для компании, связанной с сетью WOG. Кроме того, в материалах уголовного производства №12018100060002418 фигурировала информация, что 18.08.2014 на основании договора кредитной линии №124/48-1 ООО «ВОГ Трейдинг» получило кредит от Ощадбанка на 20 млн долл.
Напомним, в сентябре 2018 года сеть АЗС WOG заявляла, что Укрэксимбанк реструктуризовал ее задолженность сроком на 15 лет. Сумма долгов при этом не уточнялась.
При этом в материалах Хозсуда Ровенской области от 01.10.2015 по делу №918/861/15 о банкротстве ООО “Торговый дом “Континиум-Галичина” приводилась информация, что Укрэксимбанк заявлял о кредиторских требованиях к указанной структуре на 657,2 млн грн. Однако суд их отклонил, ввиду того, что 01.09.2015 между Укрэксимбанком, ООО “Вог Ритейл” и ООО “Торговый дом “Континиум-Галичина” был заключен договор о переводе долга.
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