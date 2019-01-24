Новый этап борьбы с нарушителями правил парковки: уже с апреля

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Закон, расширяющий возможности борьбы с нарушителями правил парковки, может на практике заработать в апреле этого года.
Об этом сообщил мэр города Киева Виталий Кличко, во время посещения экономического форума в Давосе.
Закон, которым предусмотрено расширение средств и возможностей для борьбы с нарушителями правил парковки, в полной мере может заработать только с апреля этого года, когда завершится сертификация закупленных средств фото- и видеофиксации.
Сейчас для эвакуации необходимо вести обязательную фото- и видеозапись.
Все необходимое оборудование должно поступить к полицейским уже в апреле.
Помимо этого, мер также отметил о запуске программ парковок, для строительства которых собираются привлекать частный бизнес и инвестиции.
Мои fiнансы:
Оплатить парковку в специально отведенных местах можно при помощи:
Размер штрафов за неправильную парковку составляет:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине с 2014 года цены на лекарства снизились на 40% - Супрун5 ч. назад - 843 30
Назвали последствия массовой трудовой миграцииВчера, 16:00 - 4422 15
GfK: украинцы готовы платить за платное ТВ почти в два раза больше, чем год назадВчера, 15:00 - 1572 15
НАН Украины подтвердила перспективность внедрения Hyperloop в стране4 ч. назад - 539 13
Снижение цены на газ для населения приведет к проблемам с МВФ - экспертВчера, 14:00 - 2189 13
Госстат выяснил, что самые большие заработки в Винницкой областиВчера, 17:00 - 4655 3
Назвали последствия массовой трудовой миграцииВчера, 16:00 - 4422 15
За крупными заемщиками в Украине установлен контроль: как изменится кредитованиеВчера, 20:00 - 2643
Электромобили не остановят рост спроса на нефть - экономистВчера, 21:00 - 2084 1
Как предлагают сдавать на права по-новому3 ч. назад - 1782
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 1115
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 1499
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 2678
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 5018 7
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 11351 4