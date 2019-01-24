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Новый этап борьбы с нарушителями правил парковки: уже с апреля

Новый этап борьбы с нарушителями правил парковки: уже с апреля

Закон, расширяющий возможности борьбы с нарушителями правил парковки, может на практике заработать в апреле этого года.

Об этом сообщил мэр города Киева Виталий Кличко, во время посещения экономического форума в Давосе.

Закон, которым предусмотрено расширение средств и возможностей для борьбы с нарушителями правил парковки, в полной мере может заработать только с апреля этого года, когда завершится сертификация закупленных средств фото- и видеофиксации.

Сейчас для эвакуации необходимо вести обязательную фото- и видеозапись.

Все необходимое оборудование должно поступить к полицейским уже в апреле.

Помимо этого, мер также отметил о запуске программ парковок, для строительства которых собираются привлекать частный бизнес и инвестиции.

Мои fiнансы:

Оплатить парковку в специально отведенных местах можно при помощи:

  • мобильной парковки (приложение для смартфона либо же SMS на короткий номер);
  • специальными талонами и абонементами;
  • при помощи паркоматов на местах парковки;

Размер штрафов за неправильную парковку составляет:

  • за неоплату парковки 20-ти кратный размер от стоимости 1 часа парковки, за занятое место для инвалидов – 30-ти кратный размер;
  • остановка в неположенном месте – от 250 грн;
  • за остановку на местах парковки и выезда для инвалидов – 1020-1700 грн;
  • тарифы на эвакуацию за авто до 2 тонн – 720 грн, за хранение – 144 грн/сутки.
По материалам Finance.UA
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