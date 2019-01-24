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Товарооборот между Украиной и Норвегией превышает 200 млн долларов в год

Товарооборот между Украиной и Норвегией превышает 200 млн долларов в год

Товарооборот между Украиной и Норвегией превышает 200 млн долларов США в год.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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“Товарооборот между Украиной и Норвегией превышает 200 млн долларов США в год. А общий объем финансовой помощи от правительства Норвегии за последние 4 года составил более 140 млн долларов США”, – сообщили в пресс-службе правительства.

Приоритетными направлениями поддержки являются::

  • реформа судебной системы и государственного управления,
  • содействие развитию торговли и евроинтеграции,
  • вопросы энергоэффективности и ядерной безопасности,
  • гуманитарная помощь.

Норвегия входит в ТОП-30 экономик мира и в ТОП-30 стран – торговых партнеров Украины.

По материалам Урядовий портал
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