Товарооборот между Украиной и Норвегией превышает 200 млн долларов в год

Товарооборот между Украиной и Норвегией превышает 200 млн долларов США в год.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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“Товарооборот между Украиной и Норвегией превышает 200 млн долларов США в год. А общий объем финансовой помощи от правительства Норвегии за последние 4 года составил более 140 млн долларов США”, – сообщили в пресс-службе правительства.

Приоритетными направлениями поддержки являются::

реформа судебной системы и государственного управления,

содействие развитию торговли и евроинтеграции,

вопросы энергоэффективности и ядерной безопасности,

гуманитарная помощь.

Норвегия входит в ТОП-30 экономик мира и в ТОП-30 стран – торговых партнеров Украины.