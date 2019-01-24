Apple запатентовала необычный датчик для iPhone

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Новый патент компании Apple показывает мобильное устройство с возможностью обнаружения ядовитых газов.
Технология может использоваться не только в смартфонах, но и в умных часах.
Описание патента предполагает, что датчик может обнаруживать токсичные газы, такие как окись углерода (CO), двуокись азота (NO2), двуокись серы (SO 2), а также другие газы, такие как метан и окись азота.
Это не первый случай, когда Apple запатентовала идеи для гаджетов с датчиками окружающей среды. Некоторые из ее более ранних патентов показывают, что некоторое время компания раздумывала над созданием устройства с датчиками для определения давления, влажности и газов и устройства с датчиками для обнаружения оксидов металла.
Инженеры Apple должны убедиться, что все это работает интуитивно и человеку не нужно искать функцию во время чрезвычайной ситуации. Конечно, такие функции, как обнаружение газа, находятся на стадии патента, поэтому может пройти не менее нескольких лет, прежде чем мы увидим их на реальных устройствах.
Компания полагает, что такие функции увеличат продажи новых гаджетов. Apple Watch с возможностью определения частоты сердечных сокращений на старых моделях и функцией ЭКГ на последних моделях уже помогли спасти много жизней. Но было бы здорово увидеть больше похожих систем на iPhone.
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