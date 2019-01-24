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Аренда офисов в столице дорожает

Аренда офисов в столице дорожает

В Киеве не хватает офисов. В 2018 году девелоперы запустили всего 7 новых центров: один класса А и 6 – класса Б. Почти все площади тут были сданы в аренду к моменту ввода их в эксплуатацию.

Об этом сообщают в консалтинговой компании Jones Lang LaSalle (JLL).

Аналитики отмечают, что за прошлый год вакантность офисных площадей в Киеве снизилась в среднем до 7,6%.

В декабре 2017-го свободных метров было вдвое больше, чем в этом году. По этому показателю Киев уже опередила ряд европейских столиц, где «гуляют» в среднем порядка 11% офисных площадей.

Деловой центр Киева для арендаторов предлагает только 7,4% помещений.

По данным JLL, максимальные ставки в центрах наивысшего класса за год выросли на $2/кв.м. до $30 кв.м. В зданиях попроще стоимость поднялась еще сильнее.

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Стоимость «квадрата» в бизнес-центрах столицы:

  • Конец 2018 года – класс Б $17.
  • Начало 2019 года – максимальная ставка $24.
  • В октябре-декабре 2018-го 53% сделок на рынке заключали технологические компании.
По материалам УБР
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