Аренда офисов в столице дорожает

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В Киеве не хватает офисов. В 2018 году девелоперы запустили всего 7 новых центров: один класса А и 6 – класса Б. Почти все площади тут были сданы в аренду к моменту ввода их в эксплуатацию.
Об этом сообщают в консалтинговой компании Jones Lang LaSalle (JLL).
Аналитики отмечают, что за прошлый год вакантность офисных площадей в Киеве снизилась в среднем до 7,6%.
В декабре 2017-го свободных метров было вдвое больше, чем в этом году. По этому показателю Киев уже опередила ряд европейских столиц, где «гуляют» в среднем порядка 11% офисных площадей.
Деловой центр Киева для арендаторов предлагает только 7,4% помещений.
По данным JLL, максимальные ставки в центрах наивысшего класса за год выросли на $2/кв.м. до $30 кв.м. В зданиях попроще стоимость поднялась еще сильнее.
Стоимость «квадрата» в бизнес-центрах столицы:
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