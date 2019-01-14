МВФ призвал не рассчитывать на него, если начнется кризис

Ведущие специалисты в области финансов призвали правительства мира завершить реформы, пока мировая экономика все еще демонстрирует устойчивый рост. И предупредили: в случае наступления мирового финансового кризиса на центральные банки полагаться нельзя. Об этом сообщает CNBC.

«Было бы хорошо, если бы развитие и устойчивость экономики в целом опять не возлагались на центральные банки, чтобы противостоять следующему шоку», – заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Вот почему я думаю, что политики действительно должны выбрать правильный курс действий, когда дело доходит до фискальной политики и до фактического завершения реформ, которые некоторые из них начали, а некоторые лишь слегка их коснулись и должны взяться за них глубже», – добавила она.

Центральные банки по всему миру запустили мощные меры стимулирования после финансового кризиса 2008 года и последующего долгового кризиса в еврозоне. ФРС, Банк Англии и ЕЦБ осуществили беспрецедентные меры, такие как снижение процентных ставок до рекордно низкого уровня и скупки государственных облигаций в огромных количествах. Ранее сообщалось, что ЕЦБ, например, надеется поднять ставки во второй половине 2019 года.

Тем не менее, многие считают, что это может привести к самоуспокоенности и ощущению того, что центральный банк всегда придет на помощь, и поэтому в странах не проводятся необходимые реформы.

«Я надеюсь, что мы не полагаемся на центральные банки в решении проблем», – заявил генеральный директор Серхио Эрмотти.

Он добавил, что страны должны «принимать горькие лекарства» (проводить жесткие реформы – ред.), пока условия для их реализации благоприятны. Добавив, что изменения должны быть настолько качественными, чтобы у людей и работодателей исчезли постоянные страхи по поводу нарастающей автоматизации и потери рабочих мест.

Любовь Мельникова