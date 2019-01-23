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Украина вошла в топ-20 стран мира по количеству новых авиамаршрутов (инфографика)

Украина вошла в топ-20 стран мира по количеству новых авиамаршрутов (инфографика)

В 2018 году в мире было запущено более 3 750 новых регулярных авиамаршрутов, немалое количество которых – в Украине.

На первом месте среди авиакомпаний, которые открыли больше новых направлений, – ирландский лоукостер Ryanair, который прошлой осенью зашел на украинский рынок.

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Далее идут американская компания Frontier Airlines и британский ультра-лоукостер EasyJet, а на четвертом месте – венгерский Wizz Air, который также летает из Украины.

Украина впервые вошла в двадцатку стран, в которых происходит авиабум. Согласно инфографике, в Украине за год появились 72 новых направления.

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По материалам Хмарочос
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