Украина вошла в топ-20 стран мира по количеству новых авиамаршрутов (инфографика)

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В 2018 году в мире было запущено более 3 750 новых регулярных авиамаршрутов, немалое количество которых – в Украине.
На первом месте среди авиакомпаний, которые открыли больше новых направлений, – ирландский лоукостер Ryanair, который прошлой осенью зашел на украинский рынок.
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Далее идут американская компания Frontier Airlines и британский ультра-лоукостер EasyJet, а на четвертом месте – венгерский Wizz Air, который также летает из Украины.
Украина впервые вошла в двадцатку стран, в которых происходит авиабум. Согласно инфографике, в Украине за год появились 72 новых направления.
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