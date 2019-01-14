В Минрегионе рассказали, сколько выдали теплых кредитов

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
За 4 года государственной программой «Теплые кредиты», в рамках которой людям возмещают часть стоимости оборудования и материалов для энергомодернизации жилья, воспользовались порядка 525 тыс. украинских семей.
Такие данные приводит пресс-служба Минрегиона со ссылкой на слова главы ведомства Геннадия Зубко.
По подсчетам чиновника, общая сумма инвестиций в рамках программы составила 7 млрд грн, что в конечном итоге позволило экономить потребителям, а заодно и государству, 273 тыс. куб. м газа ежегодно.
Читайте также: На теплые кредиты в регионах выделили уже 100 млн грн
В прошлом году на эти нужды банки прокредитовали население на 1,1 млрд грн – прямо и косвенно условиями программы воспользовались 150 тыс. семей. Правда, почти половина из этой суммы ушла на финансирование ОСМД. Госбанки, через которые и осуществляется льготное кредитование, одобрили 1604 заявки от объединений жильцов. Средняя сумма ссуды при этом составила 288,6 тыс. грн. Чиновник отметил, что объем выданных ОСМД займов в рамках программы втрое превысил показатели предыдущих 3 лет.
Больше всего денег досталось объединениям Днепропетровской (373 кредита), Запорожской (296) и Ровенской областей (282). А средняя экономия жильцов на услугах ЖКХ по итогам энергомодернизации составила от 20 до 50%.
Следует отметить, что в рамках программы государство компенсирует людям от 20 до 35% стоимости материалов. А спрос на льготные кредиты значительно превышает возможности бюджета. К примеру, в минувшем году госбанки приостановили выдачу теплых кредитов еще в августе – закончились заложенные в бюджете средства.
Примечательно, что на 2019 год финансирование программы из казны увеличивать не стали, на нее выделили все те же 400 млн грн, что и в 2018-м.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Смолий прокомментировал возможность нового "банкопада" в УкраинеВчера, 17:00 - 3377 17
Рева прокомментировал "завышенные" платежки за газВчера, 14:15 - 2181 14
Украинцам обещают подорожание интернета на четвертьВчера, 14:30 - 2843 14
В Украине повысили размер суточных на командировкуВчера, 15:45 - 2746 6
Население наращивает темпы выведения валюты за границу3 ч. назад - 1132 3
Смолий прокомментировал возможность нового "банкопада" в УкраинеВчера, 17:00 - 3377 17
Украинцам обещают подорожание интернета на четвертьВчера, 14:30 - 2843 14
В Украине повысили размер суточных на командировкуВчера, 15:45 - 2746 6
В киевском метро начали устанавливать новые украинские турникеты (фото)Вчера, 18:30 - 2357
Рева прокомментировал "завышенные" платежки за газВчера, 14:15 - 2181 14
Компания Boeing провела первые испытания летающего таксиВчера, 12:10 - 466
Huawei анонсировала 5G-смартфонПозавчера, 12:10 - 1127
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 2351
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 4536 7
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 10659 4