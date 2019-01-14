В Минрегионе рассказали, сколько выдали теплых кредитов

За 4 года государственной программой «Теплые кредиты», в рамках которой людям возмещают часть стоимости оборудования и материалов для энергомодернизации жилья, воспользовались порядка 525 тыс. украинских семей.

Такие данные приводит пресс-служба Минрегиона со ссылкой на слова главы ведомства Геннадия Зубко.

По подсчетам чиновника, общая сумма инвестиций в рамках программы составила 7 млрд грн, что в конечном итоге позволило экономить потребителям, а заодно и государству, 273 тыс. куб. м газа ежегодно.

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В прошлом году на эти нужды банки прокредитовали население на 1,1 млрд грн – прямо и косвенно условиями программы воспользовались 150 тыс. семей. Правда, почти половина из этой суммы ушла на финансирование ОСМД. Госбанки, через которые и осуществляется льготное кредитование, одобрили 1604 заявки от объединений жильцов. Средняя сумма ссуды при этом составила 288,6 тыс. грн. Чиновник отметил, что объем выданных ОСМД займов в рамках программы втрое превысил показатели предыдущих 3 лет.

Больше всего денег досталось объединениям Днепропетровской (373 кредита), Запорожской (296) и Ровенской областей (282). А средняя экономия жильцов на услугах ЖКХ по итогам энергомодернизации составила от 20 до 50%.

Следует отметить, что в рамках программы государство компенсирует людям от 20 до 35% стоимости материалов. А спрос на льготные кредиты значительно превышает возможности бюджета. К примеру, в минувшем году госбанки приостановили выдачу теплых кредитов еще в августе – закончились заложенные в бюджете средства.

Примечательно, что на 2019 год финансирование программы из казны увеличивать не стали, на нее выделили все те же 400 млн грн, что и в 2018-м.