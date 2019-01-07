На "теплые кредиты" в регионах выделили уже 100 млн грн

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Более 100 млн грн уже выделено на местные программы удешевления “теплых кредитов” в 2019 году.
Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.
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“Местными органами власти выделено 106 млн грн на реализацию почти 60 местных программ удешевления “теплых кредитов” в 2019 году. Это уже составляет 65% от общего объема финансирования программ в 2018 году”, – указали в ведомстве.
Ожидается, что всего в этом году объем финансирования всех местных программ превысит на 10% показатели 2018 года.
В 2018 году, как отмечается, была 171 местная программа удешевления “теплых кредитов”, что на 10% больше, чем в 2017 году. При этом на их реализацию выделено 166 млн грн, что на 30% превышает показатель 2017 года.
По местным программам в 2018 году около 40 тыс. семей получили, кроме государственного, дополнительное возмещение за “теплыми кредитам” на около 135 млн грн, тогда как в 2017 году размер компенсации из местных бюджетов составил 72 млн грн.
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