Утеплять жилые дома можно без разрешительных документов - Зубко

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Правительство упростило разрешительные процедуры при проведении энергоэффективных мероприятий в жилом секторе.
Так прокомментировал на заседании правительства принятие постановления об упрощении разрешительных процедур для строительства вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.
“Строительные работы по утеплению введенных в эксплуатацию жилых домов (СС1, СС2) отныне не будут требовать получения разрешительных документов”, – сказал Зубко.
Он высказал мнение, что принятый Закон “Об энергетической эффективности зданий” и старт работы Фонда энергоэффективности в следующем году будет способствовать увеличению спроса населения на термомодернизацию зданий.
“Особенно это касается многоквартирных жилых домов. Чем более комплексной будет термомодернизация дома, тем больше будет государственная поддержка”, – отметил вице-премьер.
Как сообщалось, участники правительственной программы по энергосбережению “теплые кредиты” экономят на коммунальных счетах от 20% до 50% и даже больше.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Административным работникам "Укрзализныци" поднимут зарплату в три раза, а простым - на 17%10 ч. назад - 3834 25
В Украине утвердили тарифы на оплату услуг первичной медицины в 2019 годуВчера, 19:00 - 2724 19
Нет контакта с чиновником, нет возможности для взятки, - ГройсманВчера, 21:00 - 1374 9
МВФ спрогнозировал рост ВВП Украины в течение следующих двух лет9 ч. назад - 1270 5
Насиров пытается отсудить у врача 1 млн гривен за показания в суде5 ч. назад - 830 4
Административным работникам "Укрзализныци" поднимут зарплату в три раза, а простым - на 17%10 ч. назад - 3834 25
В Украине утвердили тарифы на оплату услуг первичной медицины в 2019 годуВчера, 19:00 - 2724 19
МВФ сообщил детали новой программы для Украины10 ч. назад - 1748 1
Электронная подпись на sim-карте: в Украине запускают мобильную идентификацию пользователей12 ч. назад - 1489 1
Нет контакта с чиновником, нет возможности для взятки, - ГройсманВчера, 21:00 - 1374 9
Представлен обновленный высокоточный снаряд украинского производстваВчера, 12:10 - 868 1
Innolux разработала дисплей с рекордной плотностью пикселейПозавчера, 12:10 - 852
В Китае создали быстрый процессор для дешевых смартфонов (видео)14.12.2018, 15:10 - 1482
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкцию10.12.2018, 15:10 - 1708
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 3104 3