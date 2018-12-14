Утеплять жилые дома можно без разрешительных документов - Зубко

Правительство упростило разрешительные процедуры при проведении энергоэффективных мероприятий в жилом секторе.

Так прокомментировал на заседании правительства принятие постановления об упрощении разрешительных процедур для строительства вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

“Строительные работы по утеплению введенных в эксплуатацию жилых домов (СС1, СС2) отныне не будут требовать получения разрешительных документов”, – сказал Зубко.

Он высказал мнение, что принятый Закон “Об энергетической эффективности зданий” и старт работы Фонда энергоэффективности в следующем году будет способствовать увеличению спроса населения на термомодернизацию зданий.

“Особенно это касается многоквартирных жилых домов. Чем более комплексной будет термомодернизация дома, тем больше будет государственная поддержка”, – отметил вице-премьер.

Как сообщалось, участники правительственной программы по энергосбережению “теплые кредиты” экономят на коммунальных счетах от 20% до 50% и даже больше.