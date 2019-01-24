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Робомобили Jaguar Land Rover оповестят о намерениях проекцией на дороге

Робомобили Jaguar Land Rover оповестят о намерениях проекцией на дороге

Компания Jaguar Land Rover продолжает разрабатывать технологии для самоуправляемых автомобилей будущего: очередным решением в данной сфере стала система проекционного информирования.

Идея заключается в том, чтобы дать робомобилям возможность взаимодействовать с другими участниками движения — прежде всего с пешеходами. Для этого Jaguar Land Rover предлагает оснащать самоходный транспорт специальным проектором, который будет формировать те или иные знаки непосредственно на дорожном полотне.

В текущем виде система проецирует серию линий с изменяемым интервалом. При торможении машины интервал между линиями уменьшается, и при полной остановке автомобиля эти полосы превращаются в аналог пешеходной зебры. С началом движения интервал начинает увеличиваться, указывая на разгон робомобиля.

Кроме того, система информирует об изменениях направления движения. Так, при планируемом повороте налево или направо линии изгибаются в форме веера в соответствующую сторону.

В перспективе возможности предложенной системы могут быть расширены, что позволит проецировать на дорогу другие знаки и сопутствующую информацию. Кстати, похожую технологию также разрабатывает Hyundai.

По материалам 3dnews.ru
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