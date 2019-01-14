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Украинцы стали меньше покупать горючего на АЗС

Украинцы стали меньше покупать горючего на АЗС

Отечественные АЗС за год сократили объемы продаж всех видов топлива, особенно газа.

Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

За год (декабрь 2018-го до декабря 2017-го) объемы потребления бензина моторного в Украине сократились на 13,9% – до 91,4 тыс. тонн.

Также за этот период сократились объемы розничных продаж дизельного топлива – на 2,7%, до 81,5 тыс. тонн.

Весьма существенно сократились объемы продаж газа сжиженного – на 32,8%, до 2,6 тыс. тонн.

В то же время, за месяц (декабрь к ноябрю) розничные продажи бензина моторного сократились на 9,4%, дизельного топлива – на 14,2%, сжиженного газа – на 19%.

Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения ООС.

По материалам УНН
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