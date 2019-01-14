Украинцы стали меньше покупать горючего на АЗС

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Отечественные АЗС за год сократили объемы продаж всех видов топлива, особенно газа.
Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.
За год (декабрь 2018-го до декабря 2017-го) объемы потребления бензина моторного в Украине сократились на 13,9% – до 91,4 тыс. тонн.
Также за этот период сократились объемы розничных продаж дизельного топлива – на 2,7%, до 81,5 тыс. тонн.
Весьма существенно сократились объемы продаж газа сжиженного – на 32,8%, до 2,6 тыс. тонн.
В то же время, за месяц (декабрь к ноябрю) розничные продажи бензина моторного сократились на 9,4%, дизельного топлива – на 14,2%, сжиженного газа – на 19%.
Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения ООС.
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