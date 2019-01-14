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"Нафтогаз" обнародовал данные по задолженности за газ (инфографика)

"Нафтогаз" обнародовал данные по задолженности за газ (инфографика)

Суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК “Нафтогаз Украины” за прошедшую неделю уменьшилась на 1392 млн грн (3,7%) и на 22 января 2019 года составляет около 36,2 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАК “Нафтогаз Украины”.

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Как отмечается в сообщении, задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 27,7 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 1185 млн грн (4,1%).

Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю уменьшилась на 6 млн грн (0,2%) и составляет около 2,9 млрд грн.

Кроме того, задолженность КП ВО Киеврады “Киевтеплоэнерго” за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 356 млн грн (8,7%). Суммарная задолженность Киевтеплоэнерго составляет около 3,7 млрд грн.

По материалам РБК-Украина
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