"Нафтогаз" обнародовал данные по задолженности за газ (инфографика)

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Суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК “Нафтогаз Украины” за прошедшую неделю уменьшилась на 1392 млн грн (3,7%) и на 22 января 2019 года составляет около 36,2 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба НАК “Нафтогаз Украины”.
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Как отмечается в сообщении, задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 27,7 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 1185 млн грн (4,1%).
Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю уменьшилась на 6 млн грн (0,2%) и составляет около 2,9 млрд грн.
Кроме того, задолженность КП ВО Киеврады “Киевтеплоэнерго” за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 356 млн грн (8,7%). Суммарная задолженность Киевтеплоэнерго составляет около 3,7 млрд грн.
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