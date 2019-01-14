"Нафтогаз" обнародовал данные по задолженности за газ (инфографика)

Суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК “Нафтогаз Украины” за прошедшую неделю уменьшилась на 1392 млн грн (3,7%) и на 22 января 2019 года составляет около 36,2 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАК “Нафтогаз Украины”.

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Как отмечается в сообщении, задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 27,7 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 1185 млн грн (4,1%).

Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю уменьшилась на 6 млн грн (0,2%) и составляет около 2,9 млрд грн.

Кроме того, задолженность КП ВО Киеврады “Киевтеплоэнерго” за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 356 млн грн (8,7%). Суммарная задолженность Киевтеплоэнерго составляет около 3,7 млрд грн.