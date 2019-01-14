Новый продукт ТАС24 Бизнес «онлайн-бухгалтерия» упрощает жизнь предпринимателям

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Онлайн-банк для малого и среднего бизнеса ТАС24 Бизнес запустил новый сервис для ведения бухгалтерии: максимум автоматизации, простые и понятные процессы, актуальный бухгалтерский календарь и реальная экономия времени, – отныне вы можете вести бухгалтерию самостоятельно и совершенно бесплатно.
ТАС24 Бизнес представил автоматизированное решение по ведению бухгалтерии для предпринимателей. Теперь составление документации для отчетности перестанет быть пугающей и утомительной процедурой. Вести всю бухгалтерию можно самостоятельно и совершенно бесплатно, не тратя ценное бизнес-время и не привлекая платных помощников. Тем более, что по всем финансовым и бухгалтерским вопросам вас проконсультирует клиентская поддержка банка в режиме 24/7.
В ближайшее время также будет реализована возможность полного бухгалтерского аутсорсинга, поддерживающего выполнение всех функций, связанных с постановкой и ведением учета. Однако такой формат обслуживания уже предполагается сделать платным.
Для ведения бухгалтерии пользователям системы не нужно устанавливать или подключать какое-либо дополнительное программное обеспечение, весь набор функций интегрирован прямо в ТАС24 Бизнес. В будущем планируется релиз бухгалтерии и для мобильного приложения.
В новом продукте все учётные процессы максимально автоматизированы. Так, книги доходов и расходов заполняются автоматически и в режиме реального времени – на основании выписки по счетам. Учли и возможность дополнить книгу сведениями о хозяйственной деятельности на счетах в других банках. Эта дополнительная информация вносится в систему через простой и понятный журнал операций. Там же фиксируются операции с валютой, совершенные в другом банке, расходы на амортизацию и многое другое. Но, конечно же, максимальное удобство и простота ведения бухгалтерии достигается при условии проведения всех операций через счета в ТАС24 Бизнес. Реализована также статистика по контрагентам, в которой пользователь может просмотреть операции по конкретному контрагенту или по нескольким контрагентам одновременно.Даже без ведения бухгалтерии базовый интерфейс системы включает ряд полезных “фишек” для бизнеса:
В ближайшем будущем к функционалу добавится учет кадров и рабочего времени, возможность отправить в налоговую заявление о принятии нового сотрудника на работу. Кроме этого станут доступны простые кейсы начисления заработной платы. Отчеты по начислению зарплаты можно будет заполнить самостоятельно через очень простой и понятный конструктор. Клиент сможет сформировать 1ДФ, отчет по ЕСВ за сотрудников.
На основании книг расходов и доходов будут автоматически заполняться и рассчитываться отчеты о доходах ФЛП, плательщиков единого налога и клиентов на общей системе налогообложения. Отчеты можно будет сохранить и редактировать перед тем, как отправить конечную версию в налоговую.
Оценить все преимущества онлайн-бухгалтерии ТАС24 Бизнес можно уже сегодня. Потому что лучший день для развития своего бизнеса – это всегда сегодня!
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