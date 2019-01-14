Грузооборот транспорта в 2018 году уменьшился

В 2018 г. грузооборот предприятий транспорта составил 331,7 млрд т/км, или 96,6% от объема 2017 г.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Предприятиями транспорта перевезено 624,1 млн т грузов, что составляет 98,0% от объемов 2017 г.

В 2018 г. железнодорожным транспортом перевезено во внутреннем сообщении и на экспорт 267,6 млн т грузов, что на 3,5% меньше, чем в 2017 г. Перевозка лесных грузов снизилась на 14,1%, строительных материалов – на 12,8%, нефти и нефтепродуктов – на 9,3%, зерна и продуктов перемола – на 7,9%, цемента – на 4,5%, химических и минеральных удобрений – на 3,9%, черных металлов – на 3,4%, каменного угля – на 2,6%, кокса – на 2,6%, лома черных металлов – 0,9%. Вместе с тем перевозки железной и марганцевой руды увеличились на 2,5%.

В общих объемах перевозок грузов водным транспортом зарубежные составляли 44,1%. По сравнению с 2017 г. объемы зарубежных перевозок грузов уменьшились на 4,9%.